Mehr Bekanntheit für kulturelles Erbe des Landes

Auf einer Länge von 1001 Kilometern verbindet die Schlösserstraße 41 Schlösser und Burgen in drei Ländern. Mit den Burgen Güssing, Bernstein, Lockenhaus und Schlaining sowie den Schlössern Rotenturm, Kohfidisch und Tabor sind auch sieben aus dem Burgenland vertreten. Durch gemeinsame Marketingaktivitäten und Erfahrungsaustausch zielt die Vereinigung seit ihrer Gründung im Jahr 1987 darauf ab, die Bekanntheit der historische Schauplätze zu steigern. „Um auch international in einen exklusiven Kreis aufgenommen zu werden, dem beispielsweise auch die Loire-Schlösser, der Jakobsweg und die Wikinger-Route angehören, will man Teil der europäischen Kulturroute werden“, erklärt Obmann Andreas Bardeau.