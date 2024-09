Höll: „Habe teilweise sogar schlechtes Gewissen“

Wer hilft dir in diesen mental schwierigen Situationen?

Ich arbeite mit einer Sportpsychologin zusammen, aber auch die Familie hilft mir. Letztendlich muss man aber auch sagen: Es ist mein Job. Ich muss auch dann Radfahren, wenn ich keine Lust habe. Mich nimmt es aber mit, wenn ich beurteilt werde, obwohl niemand eine Ahnung hat, was wirklich in meinem Leben abgeht. Aber mit der Zeit wird man erwachsener und denkt dann nicht mehr so viel darüber nach. Das ist in jeder Sportart so.