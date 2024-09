Berger nachdenklich: „Habe nur mit Glück überlebt“

„Das war reines Glück“

Der ehemalige Formel-1-Pilot erinnerte sich aber nicht nur an Glanzzeiten und Blödeleien. Auch ernste Themen wurden nicht ausgespart. So sprach er etwa über den berüchtigten Unfall inklusive ausgebrochenem Feuer 1989 in Imola. „Dass ich diesen Unfall überlebt habe, das war reines Glück. Normalerweise kommst du bei einem solch fürchterlichen Unfall nicht so verhältnismäßig glimpflich davon“, zeigt sich Berger reflektiert.