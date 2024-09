„Alarmglocken schrillen!“ Berger warnt Red Bull

Rund um das Rennwochenende in Italien hängt der Haussegen bei Red Bull schief. Am Samstag erlebten die Bullen in Monza einen Tag zum Vergessen. Weltmeister Max Verstappen war im Qualifying chancenlos, startet am Sonntag vom siebenten Rang. Währenddessen unterstrich sein Verfolger Lando Norris seine Form. Der McLaren-Pilot holte sich die Poleposition.