Ferienende mit echten „Knallern“ zelebrieren

Marko Arnautović muss nun doch am 7. September mit allen anderen Nationalteamspielern im Flieger Richtung Oslo sitzen und kann nicht wie geplant in der PlusCity für Meet & Greets, Autogramm- und Fotowünsche sein! Es wird einen Ersatztermin, der am Länderspiel-Wochenende zwischen 10. und 13. Oktober stattfindet, geben.

(Bild: GEPA/GEPA pictures)