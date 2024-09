Wie das Mpox-Virus den Sprung aus Nigeria schaffte

Als am 1. Mai 2017 ein 35-jähriger Mann mit Läsionen am ganzen Körper das Universitätshospital der nigerianischen Hafenstadt Port Harcourt betrat, war das medizinische Personal dort ratlos. Ein Geschwür hatte sich in den Penis des Mannes gefressen, erinnert sich die behandelnde Dermatologin Bolaji Otike-Odibi. „Es sah tatsächlich so aus, als würde er abfallen“, beschreibt sie den verstörenden Anblick.