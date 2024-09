Wanderer schlägt Alarm: „Steig viel zu gefährlich“

Will Gefahrenstelle aufzeigen

Zwar wurde am Beginn des Weges eine Tafel mit dem Hinweis, dass man den Jägersteig nur betreten darf, wenn man trittfest ist, angebracht, trotzdem möchte der begeisterte Wanderer die Gefahrenstelle aufzeigen. Dazu verfasste Plankenauer auch einen Brief an Villachs Bürgermeister Günther Albel.