Vater beim Arbeiten mit Sohn von Stamm überrollt

Ein 78-jähriger Mann war am Dienstag gegen 11.30 Uhr mit seinem 30-jährigen Sohn in ihrer Heimatgemeinde St. Konrad mit Forstarbeiten beschäftigt. Der Vater befand sich am Boden, im abschüssigen Gelände zwischen mehreren Baumstämmen, während der Sohn am Forstanhänger sitzend, mit dem Kran gerade einen Baumstamm aufladen wollte.



Stamm rutschte aus Zange heraus

Der Stamm rutschte aus der Zange des Krans heraus, fiel zu Boden und überrollte den 78-Jährigen. Dieser blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades am Boden zwischen den Baumstämmen liegen. Der Verletzte wurde durch das Rote Kreuz Scharnstein, sowie das Notarztteam Gmunden erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Gmunden gebracht.