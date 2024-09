Brisante Auslosung für Rapid! Gibt’s die Revanche?

Österreich ist in dieser Saison nicht nur erstmals mit zwei Klubs in der Champions League vertreten. Durch Salzburgs Einzug in die neue Ligaphase der Königsklasse spielen erstmals auch drei ÖFB-Teams in der UEFA Youth League. Weil Salzburg nun wie Sturm Graz im Ligaweg des U19-Europacups antreten darf, erhielt der Nachwuchs von Rapid den Platz der Bullen im Meisterweg. Die Hütteldorfer sind erstmals in der 2013 eingeführten Youth League vertreten.