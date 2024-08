LIVE: Ab in die Kabine – Rapid führt gegen Braga

Liga-Kracher wartet

Gegen die Salzburger geht es am Sonntag im Bundesliga-Schlager. Vorerst steht aber nur der Europacup im Fokus. Den Auftritt der Bullen am Dienstag im Champions-League-Play-off gegen Dynamo Kiew hat Klauß laut eigenen Angaben nicht einmal verfolgt. „Braga auszuschalten, wäre etwas Besonderes“, meinte der Deutsche. Die Bedeutung des Spiels wollte er aber nicht überstrapazieren. „Wenn man zu sehr an die Konsequenzen denkt, besonders an die einer Niederlage, dann lähmt und hemmt das.“