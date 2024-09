Schlamm und zerstörte Brücken in Baldramsdorf

Auch eine Woche nach den heftigen Unwettern ist in Baldramsdorf nicht an Normalität zu denken. „Wir befinden uns nach wie vor mitten in den Aufräumarbeiten“, sagt Baldramsdorfers Bürgermeister Friedrich Paulitsch und hat nicht zum ersten Mal mit dem gewaltigen Ausmaß an Unwetterschäden zu tun. „Es trifft uns immer wieder. Das ist nicht nur tragisch für Bewohner, sondern es tut auch der Gemeindekasse weh!“