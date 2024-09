Verbnjak Rad an Rad mit Olympiasieger Evenepoel

Weil das „Lidl Trek“-Team nur mit Nachwuchsfahrern am Start steht, darf Verbnjak sogar etwas hoffen: „Ich bin in Topform – vielleicht kann ich einmal auf eigene Kappe fahren und zeigen, was ich drauf habe.“ Bisher waren die Teamverantwortlichen mit seinen Leistungen ja hochzufrieden.