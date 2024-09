Jugendliche verbringen ersten Schultag vor Gericht

„Abzockopfer“ ausgesucht

Schon am Tag zuvor hätten sie den Burschen als „Abzockopfer“ ausgesucht. „Erklären Sie doch bitte den Zuschauern, was das ist?“, fordert Frau Rat den Erstangeklagten auf. „Das ist jemand, der seine Sachen leicht hergibt und wo man nicht lange herumreden muss“, lautet die Antwort. Das entlockt einem der Angeklagten ein Grinsen. „Sie stellen das so dar, als wäre das alles nur ein Scherz gewesen. Das Opfer fand das sicher nicht so lustig“, rügt Richterin Zwangsleitner.