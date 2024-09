Drogendealer bekommt weitere vier Jahre Gefängnis

Umfassendes Geständnis

Denn als führendes Mitglied einer Drogenbande war der Familienvater vor knapp vier Jahren schon einmal rechtskräftig zu acht Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Damals, weil er in angemieteten Häusern in Vorarlberg Indooranlagen betrieben und so rund 150 Kilogramm Cannabis zum Teil über Dritte erzeugt beziehungsweise verkauft hatte. Dass sich der Oberländer, der seine Haftstrafe in Stein absitzt, am Montag umfassend geständig zeigte, stellte für den Schöffensenat den größten Milderungsgrund dar. „Hut ab! Ihr Geständnis hat ihnen viele Nächte im Gefängnis erspart“, meinte der Herr Rat und stimmt damit auch dem Tiroler Verteidiger Simon Strasser zu, der in seinem Schlussplädoyer sagte: „In so einem Milieu, mit gewissen Beteiligten, ist es auch gar nicht so einfach, geständig zu sein. Dazu braucht es sehr viel Mut!“