Auch August ist der wärmste der Messgeschichte

Erster frostfreier Monat in Salzburg

Extrem war auch die Anzahl der Hitzetage mit mindestens 30 Grad, die heuer zwei bis dreimal häufiger als in einem durchschnittlichen August auftraten. Rekorde wurden vorerst noch keine gebrochen, nur Eisenstadt erreichte mit 19 Hitzetagen den gleichen Wert wie im Rekordjahr 1992. Einen Rekord gab es jedoch in der Höhe, denn beim Sonnblick Observatorium der Geosphere auf über 3100 Meter Seehöhe in den Hohen Tauern in Salzburg wurde in diesem August kein Tag mit Temperaturen unter null Grad registriert – und somit wurde es hier der erste frostfreie Monat seit Beginn der Messungen im Jahr 1886.