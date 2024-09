Polens Regierung stellt sich gegen NATO-Linie

Zwei Tote bei Raketeneinschlag in Polen

Die polnische Armee hatte in der vergangenen Woche per Radar das Eindringen eines nicht näher definierten Flugobjekts aus der Ukraine erfasst. Wie die Agentur PAP unter Berufung auf das Militär meldete, deuteten Flughöhe und Geschwindigkeit des Objekts auf eine russische Shahed-Kampfdrohne iranischer Bauart hin, wie sie von Russland gegen die Ukraine eingesetzt wird. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen sein Nachbarland im Jahr 2022 kam es wiederholt zu ähnlichen Vorfällen im polnischen Luftraum.