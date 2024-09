A Gaudi für alle auf der Wiener Kaiser Wiesn

Die Wiener Kaiser Wiesn für Jung und Alt

Für jeden Musikgeschmack ist etwas geboten – von traditionsreicher Blasmusik, über Schlager, bis hin zu schnellen Beats. So wird die Generation Z am 7.10. auf der Studi Wiesn powered by KRONEHIT Radio so richtig abfeiern. Hier bringen Musi+3, die Dirndl-Rocker und DJ Stevie das Kaiser Zelt zum Beben, während die Seniorentage am 2. und 9. 10. bei der älteren Generation für die volle Wiesn- Gaudi sorgen werden. Bei einem ansprechenden musikalischen Nachmittagsprogramm und einem kulinarischen Arrangement bietet sich die perfekte Gelegenheit zum gemeinsamen Schunkeln.