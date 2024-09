Drei eindrucksvolle Duelle endeten zweistellig

Wie die Kampfmannschaft, so auch die 1b

Eine ähnliche Demonstration der Offensivkraft präsentierte Siezenheim 1b in der 2. Klasse Süd B: Nach dem spektakulären 11:4-Heimsieg gegen den ASV Salzburg 1b thront man mit perfekter Bilanz auf der Tabellenspitze. Damit kopierte man beinahe die starken Leistungen der eigenen Kampfmannschaft, die vor fünf Wochen Hallwang mit 11:3 aus dem Cup geschmissen hatte. Im Mittelpunkt des Geschehens stand das 15-jährige Stürmer-Talent Paul Stockreiter, der mit sechs Toren höchstverdient zum „Man of the Match“ avancierte.