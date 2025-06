Ein „Dino“ überlebt dieses Saisonfinale nicht!

An der Tabellenspitze der steirischen Landesliga ist längst alles entschieden. Auch im Tabellenkeller stehen drei Absteiger schon fest. Doch in dieser Saison gibt es gleich vier – und der verbleibende wird in einem Fernduell zwischen Fürstenfeld und Heiligenkreuz, die beiden „Liga-Dinos“, am letzten Spieltag entschieden.