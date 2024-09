Sturm sorgt für Rekord – Sportchef kontert Kritik

24 Spieler bei Nationalteams

Christian Ilzer hat in dieser Woche einen überschaubaren Haufen beim Training. „Es sind fast alle Spieler weg“, berichtet der Coach. Wie wahr! Denn Sturm sorgt für einen in der Klubgeschichte noch nie dagewesenen Rekord an Abstellungen: 24 Spieler (!) – darunter 13 von der Kampfmannschaft – brachen Sonntag zu diversen Nationalteams auf. „Yalcouye und Yardımcı – unsere zwei Neuen – sind aber da. Ein Schwerpunkt wird sein, die beiden schnell zu integrieren. Dazu sind wieder ein paar Burschen von der zweiten Mannschaft dabei“ sagt Ilzer, dessen Team am Donnerstag im Trainingszentrum gegen Kapfenberg testet.