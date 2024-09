Auto überschlug sich und landete neben den Gleisen

Die 54-jährige Lenkerin war gegen 15.45 Uhr auf der B 96, der Murtal Straße, aus Frojach kommend in Fahrtrichtung Teufenbach-Katsch unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. In Folge überschlug sich ihr Fahrzeug und landete in der angrenzenden Wiese am Dach – knapp neben den Zuggleisen.