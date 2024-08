Hallenbad: Grüne setzen jetzt auf Messeparkplatz

Auch für ein 50-Meter-Becken sollte laut den Grünen, die sich dabei auf Informationen der Klagenfurter Messen berufen, genug Platz sein. „Der Parkplatz kann zum Schwimmbad werden, damit der Acker am Südring Acker bleiben kann“, so Voglauer. Die Grünen verweisen auch auf die Probleme mit dem Grundwasserspiegel bei dem Areal am Südring: „Der Bau könnte Wasser in die Häuser der Anrainer drücke, die zusätzliche Versiegelung steigert die Gefahr von Überschwemmungen.“