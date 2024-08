Überfall daheim: Opfer entkam nur knapp dem Tod

Die qualvollen Stunden wird eine 76-Jährige wohl ihr Leben lang nicht mehr vergessen. In Todesangst musste die Pensionisten nach einem brutalen Raubüberfall in ihren eigenen vier Wänden ausharren, nicht wissend, ob sie die Torturen überleben wird. Denn Maskierte drangen am 23. Februar in Untertullnerbach im Bezirk St. Pölten gegen 21.30 Uhr in ihr Wohnhaus ein. Über die Terrassentür im Obergeschoß verschafften sie sich Zutritt, ehe es auf Beutezug durch die Wohnräume ging. Dabei wurden sie jedoch von der Pensionistin auf frischer Tat ertappt.