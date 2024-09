„Wir wollen Positives in den Vordergrund stellen“

Stars, Stars, Stars

Am Weltfrauentag (3. März) sind Mavie Hörbiger und Verena Altenberger mit ihrem Stück „Den Göttern in die Seele blicken“ in Graz zu Gast und die „Tatort“-Kommissarin Eva Mattes bringt am 19.11. ihre Hommage an Astrid Lindgren auf die Bühne. Und damit ist der Reigen der Stars noch lange nicht beendet. Auf dem Spielplan finden sich auch Mariele Millowitsch und Walter Sittler, die ihre „Alte Liebe“ zelebrieren (13./14.2.), Jutta Speidel („Um Himmels Willen“) präsentiert ihren ersten Roman (17.5.) und Karl Markovics kommt mit den Concert-Schrammeln (23.4.).