Feueralarm statt leckere Pommes zum Abendessen

Zum Brand war es am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, in einem Einfamilienhaus in Niederbreitenbach (Bezirk Kufstein) gekommen. Der 40-jährige Einheimische stellte einen Kochtopf mit Öl auf den Herd, um sich Pommes zuzubereiten. „Daraufhin verließ er die Küche und ging mit seiner 49-jährigen Lebensgefährtin in die Garage“, berichtete die Polizei. Den Topf mit dem heißen Öl ließen die beiden unbeaufsichtigt zurück.