Verdächtiger Lenker wartete an der Bushaltestelle

Bei Bushaltestelle angetroffen

Der 26-Jährige gab an, sich in Linz bei einer Bushaltestelle zu befinden, wo er von Polizisten auch angetroffen werden konnte. Zum Sachverhalt befragt gab der Mann an, nicht mit dem Pkw unterwegs gewesen zu sein und stritt alles ab. Die Polizisten fanden in seiner Geldbörse mehrere in kleine Plastiktütchen verpackte Substanzen (vermutlich Suchtgift), welche sichergestellt wurden.