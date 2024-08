Südkorea erklärt Deepfake-Pornos den Kampf

Aus Polizeiangaben geht hervor, dass sich die Zahl solcher digitalen Sexualdelikte in Südkorea seit 2021, als die Daten erstmals erfasst wurden, auf bisher 297 im laufenden Jahr fast verdoppelt hat. Bei den Tätern handelt es sich meistens um Jugendliche, während die Geschädigten in der Regel weiblich sind. Zu den Betroffenen gehören etwa Schülerinnen, aber auch Soldatinnen des südkoreanischen Militärs. In diesem Jahr sind zunächst mehr als 6300 Bitten um Löschung von Deepfakes bei den Behörden eingegangen.