Neue Trainer, unglaubliche Euphorie, große Ziele!

Die Handball Liga Austria (HLA) startet am Freitag in die neue Saison. Drei steirische Klubs machen sich auf die Jagd nach Toren, Punkten und dem Titel. Gleich zwei Teams haben neue Trainer auf die Bank gesetzt. Was wollen BT Füchse, HSG Graz und Bärnbach/Köflach in der neuen Saison erreichen?