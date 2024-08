So naschen Betrüger bei „Breitband-Milliarde“ mit

Vier Firmen in Niederösterreich im Visier

Sofort nahmen heimische Ermittler die Fährte auf – und wurden rasch in Niederösterreich fündig. Aufgedeckt wurden bei der Kontrolle von 34 Dienstnehmern aus fünf Nationen gleich mehrere Verstöße gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz sowie Lohn- und Sozialdumping:In Hollabrunn war der Auftrag von einer Firma aus Wien an ein spanisches Sub-Unternehmen weitergegeben worden. Diese beschäftigte vor Ort acht Rumänen. Und zwar illegal, wie sich herausstellte. Dasselbe Bild bot sich der Finanzpolizei auch auf einer Baustelle in Baden.