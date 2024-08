Schläge mit Stahlkette: Täter flüchtet mit Roller

Völlig gnadenlos soll in der Nacht auf Mittwoch ein unbekannter Mann drei 16-Jährige in Wien-Leopoldstadt mit einer Stahlkette verprügelt haben. Eines der Opfer erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und am Unterarm. Anschließend soll der Verdächtige mit einem E-Roller die Flucht ergriffen haben. Ein Verdächtiger (18) konnte gefasst werden.