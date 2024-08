Wie Zufälle unser Schicksal beeinflussen

Ich lernte meinen Liebsten zufällig kennen. Es war ein heißer August-Tag, ich saß an meinem Schreibtisch und war in eine Arbeit vertieft. Eine Münchner Freundin war in Wien, und wir telefonierten sehr lange. Schließlich schlug sie vor, dass wir bei einem Heurigen weiterplaudern sollten. Ich war zwar nicht begeistert, ließ mich aber umstimmen.