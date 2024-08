Schulkosten für viele Familien kaum noch leistbar

AK-Präsident nimmt die Politik nun in die Pflicht

Auch die Kosten vor dem Schulstart, etwa Bücher oder Öffi-Tickets, stiegen. Hinzu kommt auch die teure Nachmittagsbetreuung, für die Eltern in Tirol sogar bis zu sechsmal tiefer als noch vor drei Jahren in die Tasche greifen müssen. Für 62 Prozent der Eltern sei der Schulbesuch ihrer Kinder durch die Ausgaben finanziell sehr belastend gewesen.