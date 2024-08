Top-Beamtin: Abschiebungen wirken als Katalysator

Abschieben in Drittländer?

Gar nach Afghanistan oder Syrien? Derzeit noch schwierig bis unmöglich. Zwar hat die EU beschlossen, dass in sichere Länder abgeschoben werden darf, doch eine Liste gibt es dafür noch nicht. Derweil mehren sich in Deutschland und Österreich dramatische Fälle von straffälligen Asylwerbern. Die Emotionen gehen - just in Wahlkampfzeiten – hoch. Doch gibt es auch Erhellendes in diesem finsteren Abschnitt des Migrationskomplexes. Best Practice Beispiele benennt Karoline Preißer, die Vizedirektorin des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA).