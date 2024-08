Nach Luftangriffen: Selenskyj droht mit Vergeltung

In seiner Videoansprache berichtete Selenskyj zudem über Probleme im eigenen Land beim Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. Demnach erhielt er Berichte über Kollaborateure und Strafverfahren gegen Ukrainer, die die russische Aggression verteidigten oder sogar am Krieg gegen Kiew teilnehmen. Der ukrainische Geheimdienst meldet immer wieder Festnahmen und Urteile in solchen Fällen.