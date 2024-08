Freundin mit dem Umbringen bedroht: Festnahme!

Nachdem er seiner Salzburger Freundin mit dem Tod gedroht hat, sitzt ein 23-jähriger Liezener jetzt in der Justizanstalt Puch-Urstein ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Polizei den Mann am Sonntagnachmittag in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte er eine Auseinandersetzung mit der Salzburgerin.