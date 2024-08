„Phänomen“ Sorda: „Da sind wir richtig stark“

Wir haben geglaubt, dass er gar nicht spielen kann“, war Austria-Trainer Christian Schaider von seinem Spielmacher Marinko Sorda beeindruckt. Denn im Abschlusstraining am Freitag machte ein Muskel im Hüftbeuger des Bosniers zu, er musste die Einheit abbrechen. Nach Gesprächen mit den Physios konnte Sorda mit Schmerztabletten spielen. „Er ist einfach ein Phänomen“, schwärmte der Übungsleiter über den 31-Jährigen, der mit zwei Treffern maßgeblich am 3:2-Sieg in der Westliga beteiligt war. Damit lacht die Austria mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze. „Im Spiel blendet man den Schmerz sowieso aus, es hilft eh nichts“, sagte der Doppeltorschütze, der eine Verbesserung im Vergleich zur Vorsaison erkennt: „Spielerisch sind wir wirklich sehr gut, da haben wir uns weiterentwickelt. Und wir wissen, was wir können. Wenn Plan A nicht läuft, dann halt B oder C. Wir sind variabel, da sind wir richtig stark.“ Eine Sache gilt es jedoch zu verbessern: „Wir bekommen zu viele Tore.“