Pinzgau und St. Johann feiern den ersten Dreier

Vier Anläufe brauchten der FC Pinzgau und St. Johann für den ersten Westliga-Sieg der neuen Saison. Gestern war es soweit. „Das war wichtig für alle“, war die Erleichterung von FCPS-Coach Florian Klausner nach dem 3:1-Auswärtserfolg in Lauterach groß. In der zweiten Hälfte hatten die Saalfeldener auch Glück, nicht in Rückstand zu geraten. „Aber ein großes Lob an die Mannschaft, ich habe selten so ein heißes Spiel gehabt“, spricht der Übungsleiter die hohen Temperaturen an.