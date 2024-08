Bei Titelverteidiger Uznik ist „Feuer wieder da!“

Bei der EM – am Dienstag geht’s mit der Quali los – legt Nicolai freilich den Fokus rein auf das Bouldern, lässt Kombi und Lead links liegen. „Dass in der Kombi so wenige Athleten starten, ist ein Signal – bei den Spielen in Los Angeles 2028 muss es in allen Einzeldisziplinen Medaillen geben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass man auf uns Sportler hört“, betont Uznik.