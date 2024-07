Edtstadlers Sommerparty startete ÖVP-Wahlkampf

Schon rund zweieinhalb Monate vor der Nationalratswahl startete die Salzburger ÖVP am Donnerstagabend in den Wahlkampf. In Elixhausen, der Heimat der Salzburger Spitzenkandidatin Karoline Edtstadler, wurde in der „Soliden Alm“ gefeiert. Offiziell lud die Partei zum „Sommerauftakt“, klarerweise stand die Veranstaltung schon im Zeichen der Wahl am 29. September. Laut Wahlkampf-Strategen Nikolaus Stampfer war es ein „Soft Opening“.