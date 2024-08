Genial: Marko Arnautovic als Hauptgewinn

Wir alle haben noch die Bilder und Kreischkonzerte im Kopf, als David Alaba letztes Jahr zu Gast in der PlusCity war. Heuer feiert der Einkaufstempel in Linz-Pasching wieder eine Geburtstagsparty mit dem nächsten großen Fußball-Star: Marko Arnautović wird am Samstag, 7. September, um 15 Uhr den Palmenplatz zum Beben bringen!