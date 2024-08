„Ich hatte eine elfprozentige Überlebenschance“

Ein Arzt in Wien vollbrachte das Wunder

„Ich habe in Wien mit Prof. Oliver Schlager vom AKH einen Arzt gefunden, der einen Eingriff versuchen wollte. Er hat die Oberschenkelvene angestochen und mit einem Draht einen 30cm langen Stent eingeführt. Alle Radiologen haben gefragt: ,Wie soll das gehen?“, ist der praktizierende Hausarzt und Radiologe in Edt bei Lambach über den erfolgreichen Eingriff glücklich. Die Vene, die seit 37 Jahren verschlossen war, ist wieder offen. „Ich hatte als Baby eine Nottaufe und eine elfprozentige Überlebenschance. Die habe ich genutzt. Die Ärzte dachten, dass ich es nicht schaffe. Und jetzt, mit 38, fühle ich mich wie neugeboren.“