Die niedlichsten Katzenbilder der „Krone“-Leser

Das Titelbild stammt von Leserreporterin Nathalie K. die schon seit je her in Ihrem Wohnheim Katzen an Ihrer Seite hat. „Katzen haben einfach die Eigenschaft, uns das Gefühl zu geben, sie wären die eigentlichen Besitzer des Hauses und wir nur Gäste, die sich um sie kümmern dürfen“, lässt Sie uns wissen und schreibt noch weiter: „Am Ende des Tages allerdings, wenn man am einschlafen ist und das leise ‘Tap Tap Tap‘ hören kann, bevor sich ein kleiner, warmer Körper an einen schmiegt, denkt man sich lächelnd, dass es genau so sein soll.“