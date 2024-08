So süß: Kamera filmte Geburt von Babygiraffe

Rasche Entwicklung

Mutter „Samira“ kümmerte sich vom ersten Moment an sehr fürsorglich, schleckte das Jungtier ab und schaute regelmäßig nach ihm. „Es ist beeindruckend, wie rasch die Entwicklung eines Giraffenkalbes kurz nach der Geburt verläuft. Diese Fähigkeit ist in der Natur notwendig, um möglichst rasch den Ort der Geburt zu verlassen und vor Raubtieren geschützt zu sein“, so Andreas Artmann.