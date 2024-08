Mini gefunden: Von Tätern fehlt aber jegliche Spur

Horror für die Gattin eines früheren Bau-Tycoons in einer ruhigen Döblinger Wohngegend in der Nacht auf Mittwoch: Nachdem schon einmal in die Villa des Unternehmers eingebrochen worden war, stiegen Maskierte in jener Nacht in das Haus ein, forderten von der Frau Bares, fesselten sie, rafften Geld, Schmuck und Taschen an sich und brausten im Auto der Dame Mitte 60 davon. Die gefesselte Frau ließen sie hilflos zurück. Sie wurde bei dem Überfall nicht verletzt, ihr Gatte war nicht zu Hause.