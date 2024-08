Äbtissin Hildegard Brem verstorben

Hildegard Brem war zeit ihres Lebens beides – tiefgläubig und zugleich immer den Problemen der Welt zugewandt. Was sie ebenfalls war: eine sehr kluge Frau. 1951 als Renate Brem in Wien geboren, studierte nach der Matura Mathematik, Philosophie-Psychologie-Pädagogik und Theologie für das Lehramt an Höheren Schulen. Im September 1977 trat sie in die Zisterzienserinnenabtei Mariastern-Gwiggen ein, 1982 legte sie die Feierliche Profess ab. Sie war Novizenmeisterin und Priorin, ehe sie 2005 zur Äbtissin des Klosters gewählt wurde.