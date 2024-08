So viel WAC steckt in den Reihen des GAK

„Gönne ihm den Sieg nicht“

Selbstredend hat Messner auch heute noch Kontakte hinter die Pack – nicht nur wegen seines Wohnsitzes in Klagenfurt. „WAC-Co-Trainer Hannes Jochum ist einer meiner besten Freunde, wir telefonieren öfter. Wir kennen uns seit bald 20 Jahren, sind in über 100 Spielen gemeinsam am Platz gestanden“, erzählt der GAK-Trainer. Jochum ist sogar der Spieler, mit dem Messner am öftesten gemeinsam gekickt hat. Doch bei aller Freunschaft stellt er mit einem Zwinkern klar: „Den Sieg gönne ich ihm gegen uns nicht.“