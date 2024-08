Grünaus Goalgetter hofft auf Ende der Torsperre

Wer aber auch in dieser Partie – wie in jeder anderen der bisherigen Saison – leer ausging, war der in Minute 66 eingewechselte Stürmer Petrit Nika. In der vorherigen Spielzeit noch 18-Mal genetzt, hat er sein Zielwasser noch nicht perfekt eingestellt. „Ja, der erste Treffer lässt auf sich warten“, nimmt’s der Freilassinger locker. „Ich bin topfit und glaube, dass der Knoten erst platzen muss.“ Spielerisch wird er noch nicht so gut in Szene gesetzt wie in der Vorsaison, die gesamte Offensive muss an ihrer Präzision arbeiten. „Der letzte Pass nach vorne geht uns noch ab, da entscheiden wir uns oft ein bisschen falsch“, weiß der 31-Jährige.