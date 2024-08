Modemarke lässt bewusst Glitzer und Traktoren weg

Fair und in Europa produzierte Stücke bietet die in Linz ansässige Firma jetzt an, die alle Tiernamen tragen, wobei der Buchstabe „f“ in Anspielung auf den Markennamen durch ein „v“ ausgetauscht wurde: Giravve, Vischi, Vlamingo heißen daher Shirts, Zippwesten und Co. „Das ist jetzt ein bunter Zoo“, verrät Geiseder, die für das Design verantwortlich ist.