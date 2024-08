„Schandfleck“ nach etlichen Monaten beseitigt

Zwischenlösung gefunden

Nach einem Treffen von Vertretern der Stadt Innsbruck und des Landes (es handelt sich um ein Landesgrundstück) war nun Vizebürgermeister Georg Willi, zuständig für Soziales, mit Streetworkern vor Ort. Resultat ist eine Zwischenlösung, in die die Betroffenen einwilligten: „Sie können nun eine Fläche in der nahen Richard-Berger-Straße nutzen, die von außen kaum einsichtig ist. Essen und duschen ist in der nahen Notschlafstelle möglich, auch ein Dixi-Klo wird bereitgestellt“, schildert Willi.