Nach dem ganzen Trubel ist nun Zeit für die Felsen

Vor drei Jahren auf Mallorca

Auf Mallorca war er bereits nach seiner ersten Olympia-Medaille 2021 und konnte dort ohne Sicherung kletternd über dem Meer zwei schwierige Routen von Fels-Legende Chris Sharma wiederholen. „Das war der geilste Trip, den ich je gemacht habe – schwieriges Klettern, aber auch Urlaubsfeeling“, sagte er. Das will er wiederholen, andere Routen klettern und mit dem Boot auch neue entdecken. Danach will er sich einem „harten Projekt“ widmen: Der Kletterroute „DNA“ in der Verdonschlucht in Frankreich.